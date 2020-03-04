Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

11 dakika önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bilal A. ile avukatı katıldı.

Sanık Bilal A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve "mahrem imamlar"ca ankesörlü veya sabit hatlardan arandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bilal A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:32 Kaynak: AA
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