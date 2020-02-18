Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Fuat Kara ile avukatı katıldı.

Sanık Kara, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek iddiaların gerçek dışı olduğunu öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün eğitim birimi içerisinde yer aldığını ve bir dönem idari yargı adaylarının sorumluluğunu yaptığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kara hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:28 Kaynak: AA
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