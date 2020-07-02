Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, staj döneminde örgüt evlerinde kaldığını ve mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını devam ettirdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve dosyadaki delillerin soyut olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

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