Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik davada, eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık İbrahim U, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Soma Adliyesi'nden bağlandı, sanık avukatı ise duruşmada hazır bulundu.

Sanık İbrahim U, ByLock kullanmadığını ve hakkında somut delil bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgütle bağı nedeniyle kapatılan derneğe üye olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İbrahim U'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.