Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

6 saat önce

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya eski Ömerli Kaymakamı tutuklu sanık Erol Korkmaz ile avukatı katıldı.

Sanık Korkmaz, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaada, sanığın ByLock'u aktif şekilde kullandığını, hatta FETÖ'nün "Mardin mülkiye mahrem yapılanması alt bölge sorumlusu" A.Y. ile birçok görüşmesinin olduğunu ve kendisine ait ve kaymakamlık makamına ait hatlarla haklarında FETÖ'den işlem yapılan birçok kişiyle görüştüğünü belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Korkmaz'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanı Esper: YPG'nin 'terör örgütü' olarak tanınmasını desteklemem
+18 filmlerle olay olan Sibel Kekilli yeni filminde terörist rolünü oynayacak Tekme tokat dayak yemişti: Kocasının evine geri döndü Londra'daki Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:33:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski kaymakama 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]