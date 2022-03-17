Gaziantep'te FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası

17.03.2022 10:48
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsak T. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve örgüt evinde kaldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık İsak T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski komisere 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika


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