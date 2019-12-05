Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

6 saat önce

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası, System.String[]

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik davada, sanık eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Özge Durak ile avukatı katıldı.

Sanık Durak, hakkındaki suçlamaları reddederek, ByLock programının bilgisi dışında yüklendiğini ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı öne sürdü.

Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüt toplantılarına katıldığını ve "her şeyiyle kendisini örgüte teslim etmiş polis memurlarının" ifade edildiği "Saya" grubunda bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Durak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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