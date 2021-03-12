Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

Herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığı savunan Ahmet O, ByLock kullanmadığını öne sürdü.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ahmet O. ile avukatı katıldı.

Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti