Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

22.03.2022 13:59
Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık İsa Ç. ile avukatı katıldı.

Sanık hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika
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