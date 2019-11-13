Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi

8 saat önce

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, System.String[]

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada eski polise 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Ümit Bolat ile avukatı katıldı.

Sanık Bolat, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanıldığı iddia edilen telefon numarasını kendisinin kullandığını ancak ByLock ya da Eagle gibi programlar kullanmadığını, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı sanığın ByLock ile Eagle programlarını kullandığını ve örgütün "zaafları olmayan her şeyiyle kendisini örgüte teslim eden polis memurlarının" yer aldığı "Saya" grubunda bulunduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Bolat'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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