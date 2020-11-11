Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Duruşma savcısı, sanığın sabit hatlardan aranarak mahrem imamlarla iletişim kurduğunu, "Hamza" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammet T. ile avukatı katıldı.

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