Gaziantep'te FETÖ sanığı katip hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığı katip hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

15.03.2022 13:23
Gaziantep'te FETÖ sanığı katip hakkında 15 yıla kadar hapis istemi

Gaziantep'te adliyede katip olarak çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep'te adliyede katip olarak çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) sanığı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, katip M.B. hakkında "silahlı terör örgütü üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gizli tanık "Albatros"tan ele geçirilen flaş bellekte sanığın "5A" şeklinde kodlandığı belirtilen iddianamede, bunun örgütün adliye içerisinde en değer verdiği personele, ne denirse yapanlara ve casusluk faaliyetlerini yürütenlere verildiği ifade edildi.

M.B'nin referans bilgisinde "Adil bey" yazdığı, bu kişinin Adalet Bakanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında faaliyet gösteren Ali Rıza K. olduğu aktarılan iddianamede, sanığın "mahrem imam" ile 19-21 Aralık 2012 tarihlerinde 4 kez irtibat bilgisinin saptandığı kaydedildi.

Sanığın bilgisayarındaki aramada, FETÖ elebaşının videoları ve şiirlerinin yer aldığı sitelere giriş yaptığı, yine HTS kaydında Ali Rıza K'nin haricinde çok sayıda "mahrem imamla" irtibatının belirlendiğine işaret edilen iddianamede, "Veri inceleme raporu ve diğer bilgilerden şüphelinin örgüt kapsamında faaliyet yürüttüğü anlaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede ifadelerine yer verilen sanık M.B, suçlamaları kabul etmedi.

Zabıt katipliğini hak ederek kazandığını savunan M.B, kayıtlarda yer alan şüphelilerle görüşmeleri hatırlamadığını öne sürdü.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Albatros, Mahrem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığı katip hakkında 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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