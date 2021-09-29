Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuksuz sanık Mehmet Y. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, kısa süre örgüt evinde kaldığını ancak örgütsel faaliyetlere katılmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün evlerinde kaldığını, ByLock yazışmalarında isminin geçtiğini, bazı öğrencilerden sorumlu olduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.