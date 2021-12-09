Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Seda T. ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, hakkındaki iddiaların tutarsız olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı, sanığın örgütün öğrenci evinden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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