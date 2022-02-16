Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Mustafa Z. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.

Duruşma savcısı, sanığın örgüt evinde "abilik" yaptığını, örgütsel toplantılara katıldığını ve ankesörlü hat ile örgütle iletişim kurduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Z'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.