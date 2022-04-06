Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

06.04.2022 12:19
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanık 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Eyyüp K. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını ve askeri öğrencilerle ilgilendiğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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