Duruşma savcısı, sanığın memur olduğunu, örgütsel toplantılarda sohbet verdiğini ve ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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