Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika
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Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

28.06.2022 16:28
Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski memura 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada, eski memura 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık H.B.E. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek örgütle herhangi bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın memur olduğunu, örgütsel toplantılarda sohbet verdiğini ve ByLock kullandığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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