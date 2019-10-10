Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te fetö soruşturmasında 1 tutuklama
Son Dakika Güncel Gaziantep'te fetö soruşturmasında 1 tutuklama

Gaziantep'te fetö soruşturmasında 1 tutuklama

2 saat önce

GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'te fetö soruşturmasında 1 tutuklama, System.String[]

GAZİANTEP'te terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan örgütün mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu, şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı belirlenen H.H.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün il imamına bağlı mühendis ve teknik eleman sorumlusu olduğu ve şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı tespit edilen H.H.B., polis operasyonu ile yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.


Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:21 Kaynak: DHA
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