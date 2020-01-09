Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında muhacir mesulü olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te, FETÖ şüphelisi tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, terör örgütü FETÖ/PDY'nin öğrenci yapılanmasında muhacir mesulü olarak görev yapan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca silahlı terör örgütü Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde yabancı öğrenciler yapılanmasında muhacir mesulü olarak faaliyet gösterdiği belirlenen A.K., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette sorgulamasında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen A.K. sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:47 Kaynak: DHA
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