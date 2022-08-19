İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı olan ve örgütün sözde sorumlularıyla irtibatı bulunduğu belirlenen 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.