İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te 3 FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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