Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütte "mahrem imam" olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' tutuklandı - Son Dakika

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