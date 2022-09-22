Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

22.09.2022 14:02
Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, dün Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ mensubu oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan örgütte "mahrem imam" olduğu tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlılardan biri adli kontrol şartıyla diğeri ise savcılık işleminin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Terörle Mücadele Şubesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün 'mahrem imamı' tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki operasyonda yakalanan FETÖ'nün "mahrem imamı" tutuklandı - Son Dakika
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