Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası kesinleşen firari H.Y. ve E.K'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.