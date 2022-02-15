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Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

15.02.2022 16:26
Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası kesinleşen firari H.Y. ve E.K'nin adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele Şubesi, Terör Örgütü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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