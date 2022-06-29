Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı

29.06.2022 08:45
Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ üyesi olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olma suçundan yargılandığı davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Z.E.E.'nin, kentte bulunduğunu belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüpheli Z.E.E.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.E.E., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


YORUMLAR
500
Son dakika! Samsun'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı Son dakika! Samsun'da motosiklet hırsızlığı yapan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Son dakika haberleri... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan çağrıda bulunmuştu! Cumhurbaşkanı ödeneğinin artmasına imkan sağlayan madde çıkarıldı
00:41 Gazeteci Nedim Şener'e Sedat Peker'den tehdit: Telefon görüşmesini yayınlamak zorunda kalacağım
00:37 Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü
00:21 Melih Gökçek "6 milyar dolarlık jelibon bulundu" sözlerini gerçek sandı: Arka arkaya bulunuyor
00:17 Ankaragücü, Real Madrid ve PSG formalarını giyen Jese Rodriguez'i kadrosuna kattı
00:14 Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00'te toplanıyor! Zam için 3 formül üzerinde duruluyor
23:57 4'lü zirvede anlaşma sağlandı! İsveç ve Finlandiya'dan istenen teröristlerin isimleri tek tek açıklandı
23:42 Türkiye Madrid'deki görüşmede istediğini aldı! İşte 4'lü zirve sonrası imzalanan ortak bildirinin detayları
23:19 Fatih Terim hakkında konuşan Arda Turan'dan "Fenerbahçe" esprisi
22:55 Kayseri'de kayıp kurbanlık koyunlar dron ile bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2022 08:51:20. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te, firari DEAŞ'lı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement