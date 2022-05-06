Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

06.05.2022 18:13
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari E.A'nın adresi belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika


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