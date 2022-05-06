Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen firari E.A'nın adresi belirlendi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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