Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

10.05.2022 10:45
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.E., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

GAZİANTEP'te, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan F.E., polis ekiplerince saklandığı adreste yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.E.'yi gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.E., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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