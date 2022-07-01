Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

01.07.2022 17:32
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü C.K'nin adresini belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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