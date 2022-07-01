Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü C.K'nin adresini belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika