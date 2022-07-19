Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

19.07.2022 10:55
Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonla ilçede yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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