Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika
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Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

20.07.2022 08:48
Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY hükümlüsü R.M. polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te FETÖ/PDY hükümlüsü R.M. polisin operasyonu ile yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hapis cezası alan R.M.'nin Gaziantep'te olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan R.M. emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanıp, adliyeye sevk edilen R.M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika

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