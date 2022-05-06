GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu saptadı. E.A., savcılık kararıyla bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika