Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı

06.05.2022 16:29
Gaziantep'te, firari FETÖ/PDY hükümlüsü tutuklandı

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.

GAZİANTEP'te, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.A., yakalanıp, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'nın kentte olduğunu saptadı. E.A., savcılık kararıyla bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan E.A., tutuklanarak cezaevine konuldu.


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Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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