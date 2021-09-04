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Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı

04.09.2021 19:22
Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Gaziantep'te, aranan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan aranan Aydın D'nin (35) Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'ndeki bir bağ evinde olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi bağ evinde gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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