Gaziantep'te firari FETÖ şüphelisi yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ şüphelisi yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan Ankara'da yargılandığı davada, 7,5 yıl hapis cezasıyla aranan Ö.Ö.'nün Gaziantep'te olduğunu belirledi. Aynı zamanda örgütün gizli haberleşme uygulamacı ByLock kullanıcısı olduğu saptanan şüpheli, düzenlenen operasyonla gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ö., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.