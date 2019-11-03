Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

Gaziantep'te firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Gaziantep'te firari hükümlü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı uygulamada şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis, yaptığı kontrollerde, N.D'nin cezaevi firarisi olduğunu ve 8 ayrı suçtan da arandığını belirledi.

Hükümlü N.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 12:02 Kaynak: AA
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