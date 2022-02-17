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Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

17.02.2022 12:25
Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te, hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.P'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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