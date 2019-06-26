Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu
57 dakika önce
Gaziantep'in Karkamış ilçesinde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren genç boğuldu.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:39 Kaynak: AA
'in Karkamış
ilçesinde arkadaşlarıyla Fırat Nehri
'ne giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Verdi Uzunaslan (17), arkadaşlarıyla Erenyolu Mahallesi'nde serinlemek için nehre girdi.
Çırpındığını gören arkadaşları Uzunaslan'ı kendi imkanlarıyla sudan çıkardı ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
112 Acil Servis
ekiplerince Nizip
Devlet Hastanesine kaldırılan Uzunaslan, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Verdi Uzunaslan'ın cesedi otopsi için Adli Tıp
Kurumuna kaldırıldı.
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