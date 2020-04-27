Gaziantep'te fırın ve marketlerde gıda denetimi yapıldı - Son Dakika

Gaziantep'te fırın ve marketlere yönelik yapılan gıda denetiminde 2 işletmeye toplamda 47 bin 500 lira para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan başkanlığında oluşturulan ekip, ramazan ayında vatandaşların en çok alışveriş yaptığı yerler olan market ve fırınlarda denetim gerçekleştirdi.

İlk olarak Şehitkamil ilçesi Beykent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir fırını denetleyen ekipler, fırında personelin hijyen kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Söz konusu fırına ekmeği gramajından daha düşük sattığı gerekçesiyle para cezası uygulayan ekipler, bazı ürünlerden numune aldı.

Aynı mahallede bulunan bir markete de giden ekipler, burada yaptıkları denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş çok sayıda ürün tespit etti.

Bazı ürünlerin yüksek fiyattan satıldığını ve hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen markete para cezası kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayında denetimlerinin sıklıkla devam edeceğini belirterek, "Vatandaşlar için önce sağlık diyoruz. Onun için kentimizin muhtelif yerlerinde market ve fırınlarımıza yönelik denetimler yapıyoruz. Kurallara uymadığı tespit edilen iş yerlerine para cezası kesiyoruz. Kurallardan ve halk sağlığından asla taviz vermiyoruz. Bugün toplamda 148 işletmeyi kontrol ettik. 2 işletmeye toplam 47 bin 500 lira para cezası kestik." dedi.