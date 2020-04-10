Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem - Son Dakika

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağı sonrası Gaziantep'te vatandaşlar fırın, market ve akaryakıt istasyonlarına akın etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, trafiğin durma noktasına geldiği kentteki vatandaşlara sosyal medya hesabından seslenerek sitem etti.

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni yayımladığı genelge ile bu gece 00: 00'dan başlayarak 12 Nisan saat 00.00'a kadar 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurdu. Sokağa çıkma yasağının uygulanacağı iller arasında olan Gaziantep'te ise vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Sokağa çıkma yasağının açıklanması sonrasında gıda maddelerine ulaşmada sorun yaşayacağını düşünen vatandaşlar, fırın ve marketlere koşarak alışveriş yapmaya başladı. Sosyal mesafe gözetmeksizin alışveriş yapmak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk kuyruklar oluştu. Yollarda oluşan araç lar adeta trafiği durma noktasına getirdi. Alışverişe çıkan vatandaşlar ise yasağın ardından marketlere geldiklerini ve kimsenin sosyal mesafeye dikkat etmediğini ifade etti.

VALİ GÜL: EVİNİZE GİDİN

Alışveriş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlara yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gaziantep Valisi Davut Gül ise "Arkadaşlar, Allah rızası için abartmayın! Altı üstü 48 saat sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Zorunlu ihtiyaçlarınızı temin edeceğiniz yerler planlanıyor. Lütfen evlerinize gidi" diyerek sitem etti.