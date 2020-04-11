Son Dakika › Güncel › Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2) - Son Dakika
Gaziantep'te fırın ve marketlere akın eden vatandaşlara, Vali'den sitem (2)
6 saat önce
GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.
GAZİANTEP'TE SOKAKLAR BOŞALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından Gaziantep'te ve ilçelerinde vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti. Saat 00.00 da başlayan yasağın ardından sokaklar ve caddeler boşaldı. Vatandaşların satış yapmak için kurulan bir semt pazarı ise zabıta görevlileri tarafından kapattırıldı. Mahalle ve sokaklarda gezen polis ekipleri sokağa çıkma yasağını uygulamaya başladı. Alış-veriş için çarşı ve pazara çıkan vatandaşlar, evlerine geri gönderilirken, sokak bekçileri ise devriye gezmeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:52 Kaynak: DHA
Son Dakika Yasak sonrası Fırıncılar Federasyonu ekmek dağıtımının ayrıntılarını paylaştı: Ekmek vatandaşların kapılarına götürülecek İzmirli fırıncıdan örnek davranış...İhtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor Kaza yapan alkollü eşinin suçunu üstlenen kadın, kısa sürede gerçekleri itiraf etti Ebru Polat, sokağa çıkma yasağından sonra market ve fırınların yağmalanmasına tepki gösterdi