Gaziantep'te firmalara model Fabrikanın çalışmaları anlatıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen, Gaziantep Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi'nde (Model Fabrika) yapılan çalışmalar düzenlenen toplantı ile anlatıldı.

GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman ve firma temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Model Fabrikada verilen eğitimler, eğitimlerin uygulama şekli, süreleri, firmaya katkıları, eğitimler ile ilgili devlet destekleri, yalın üretim ilkeleri, üretimde israfı önlemenin yolları, Endüstri 4.0'ın önemi ve işleyiş şekli ve daha verimli üretim yapmanın yolları hakkında bilgiler verildi.

Toplantının açılışında konuşan GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman, firmaların Model Fabrikadan eğitim alarak verimliliklerini arttırabileceklerini belirterek, "Gaziantep Sanayi Odası dünya genelinde araştırmalar yaparak işletmelerin nasıl çalıştığını ve nasıl daha verimli çalışmalar yürüttüklerini siz sanayicilerimiz için ortaya çıkarıp planlama yapıyor. Odamız, bu faaliyetini yürütmek için Model Fabrikayı kurdu. Model Fabrikada fiziki imkanlar, makinalar ve konferans salonları bulunuyor. Bu noktada firmalarımızdan Model Fabrikada verilen eğitimlerinden faydalanmaları için başvuruda bulunmalarını bekliyoruz" dedi.

Bülent Şişman, verimliliğin yalın yaklaşımlarla artmasıyla rekabet gücünün de artırılması gerektiğini ve KOSGEB'in eğitim maliyetinin yüzde 60'ını desteklediğini kaydederek, "Model Fabrikamız eğitim modülleri ile gerçek bir üretim ortamında işletme yöneticilerine bir fabrikanın daha verimli olabilmesi için dünyadaki en iyi uygulama ve yaklaşımlardan faydalanılarak, gereken tüm prosesleri deneyimleyerek öğretme imkanı sunuyor" diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından katılımcılara firmaların rekabet gücünü artırmak ve sanayinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla Model Fabrikada verilen, yalın üretim teknikleri ve Endüstri 4.0, süreç iyileştirme eğitimleri, İş Etüdleri, Standardizasyon, Değer Akış Haritalama, Jidoka Hata Tespit ve Önleme, Pokayoke Hata Önleme, Yamazumi İş Yükü Dengeleme, Heijunka Hat Dengeleme, Kaizen Uygulamaları, Makinelerde Hızlı Kalıp Değiştirme(SMED), 5S Çalışma Alanı Düzeni, MRP, Kanban, Kapasite İhtiyaç Planlama, Stratejik Performans Yönetimi, Yetkinlik Yönetimi, Liderlik, FMEA, Enerji Verimliliği, Dijital Dönüşüm Eğitimleri, çalışanların bilgi ve becerilerini artırma eğitimleri konularında sunum eşliğinde bilgiler verildi. - GAZİANTEP