Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı

03.03.2022 15:45
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle sanayi sitesindeki bazı iş yerlerinin çatıları zarar gördü.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan rüzgar ve fırtına, Nurdağı Sanayi Sitesi'nde bulunan bazı iş yerinin çatılarını uçurdu. Çatıların bazı parçaları da park halindeki araçlarda maddi hasara neden oldu.

Sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Nurdağı Kaymakamı Sinan Korkmaz, can kaybı ya da yaralananın olmadığını ifade ederek, dün de ilçe genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptıklarını belirtti.

Olaylarda aracı zarar gören vatandaşlardan Ökkeş Ezen ise aracını park etmek isterken uçan çatıların aracın üzerine geldiğini, canını zor kurtardığını söyledi.

Oto kaporta boya işi yapan Mustafa Coşkun da çatının altında 3 aracının kaldığını ve zararının olduğunu aktardı.

Güvenlik kamerası

Şiddetli rüzgar nedeniyle bazı çatıların çökmesi, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

Görüntülerde oto kaporta dükkanında temizlik yapan bir kişinin kaçarak, çöken çatının altında kalmaktan saniyelerle kurtulması yer aldı.

Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı

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Sinan Korkmaz, Gaziantep, Nurdağı, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatıların zarar görmesi kameraya yansıdı - Son Dakika


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