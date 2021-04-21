Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı - Son Dakika

Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı

21.04.2021 13:27
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada çatısı uçan binanın bahçesindeki 10 araç ile bazı dairelerin balkonları zarar gördü.

GAZİANTEP'te, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada çatısı uçan binanın bahçesindeki 10 araç ile bazı dairelerin balkonları zarar gördü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD ekipleri, sabah saatlerinde geldikleri binada hasar tespit çalışması başlattı.

Gaziantep'te, dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Şahintepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı yerinden sökülerek uçtu, bahçe duvarı yıkıldı. Çatıdan çevreye dağılan moloz yığınları park halindeki araçlara ve basketbol sahasında zarara yol açtı. Site bahçesinde bulunan 10 araçta hasar meydana gelirken, olay sırasında basketbol sahasında oyun oynayan çocuklar ise şans eseri yara almadan kurtuldu.

'DEPREM OLDU SANDIM'Büyük korkuya yol açan olayın ardından bu sabah bölgeye gelen ekipler tarafından hasar tespit çalışmasına başlandı. Ekipler, ev ve araçlarında hasar oluşan kişilerle ilgili tutanak tuttu.Fırtınada balkon duvarı yıkılan bina sakinlerinden Hatice Gökdemir, olay sırasında deprem olduğunu düşündüğünü söyledi. Çocuklarını göremeyince büyük korku yaşadığını dile getiren Gökdemir, balkondan dışarıya baktığında tahta parçalarının uçarken gördüğünü belirterek, "Bir anda deprem olduğunu sandım. Çok büyük gürültü oldu ve balkon camlarımızı patlattı. Birkaç dakika önce çocuklarım balkondan içeri girmişti" dedi.Fırtınanın şiddetiyle çatıdan kopan parçaların aracına isabet ettiği Kamil Dilsiz, olay sırasında çok korktuklarını söyleyerek, şans eseri oyun oynayan çocuklara bir şey olmadığını ifade etti.Ekiplerin tespit çalışmalarına başladığını söyleyerek yetkililere teşekkür eden Dilsiz, "Yıllardan beri böyle bir felaket olmamıştı. Araçlarımız çatının üzerine düşmesi ile ciddi zararlar gördü. Temennimiz yetkililerin bu doğal afetten kaynaklı hasarları bir an önce karşılamasıdır. Olay sırasında da ben evde değildim" diye konuştu.

Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı
Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı

Şahintepe Mahallesi, Gaziantep, basketbol, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te fırtına nedeniyle çatısı uçan sitede hasar tespitine başlandı - Son Dakika


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