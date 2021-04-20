Gaziantep'te fırtınada çatı uçtu, 10 araç zarar gördü - Son Dakika

GAZİANTEP'te akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bir binanın çatısı uçtu. Bina bahçesinde bulunan 10 araç hasar görürken, olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Gaziantepte akşam saatlerinde rüzgarın şiddetini artırması yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Şahintepe Mahallesinde bulunan Safir Sitesinin A Bloğunun çatısı uçtu, bahçe duvarı yıkıldı. Çatıdan çevreye dağılan moloz yığınları park halindeki araçlara ve basketbol sahasında zarara yol açtı. Site bahçesinde bulunan 10 araçta hasar meydana gelirken olay sırasında basketbol sahasında oyun oynayan çocuklar ise şans eseri yara almadan kurtuldu. Bina sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Can kaybı veya yaralananın olmadığı binada AFAD ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.