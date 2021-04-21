GAZİANTEP'TE FIRTINANIN ÇATIYI UÇURDUĞU ANLAR KAMERADA - Son Dakika

GAZİANTEP'TE FIRTINANIN ÇATIYI UÇURDUĞU ANLAR KAMERADA

GAZİANTEP'te, dün akşam etkili olan fırtınada binanın çatısı uçtu.

GAZİANTEP'te, dün akşam etkili olan fırtınada binanın çatısı uçtu. Bahçedeki 10 aracın hasar görmesine yol açan çatının uçma anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kentte dün akşam saatlerinde fırtına etkili oldu. Şahintepe Mahallesi'nde fırtına nedeniyle yerinden sökülen apartmanın çatısı, bahçeye uçtu. Bazı dairelerin balkonları ile bahçede park halindeki 10 aracın hasar görmesine neden olan çatının yerinden sökülerek, uçması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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