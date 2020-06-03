Gaziantep'te fıstık bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Ekipler, S.A'ya (38) ait bahçede yaptığı incelemede, 2 bin 250 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıvırcık Mahallesi'ndeki bir Antep fıstığı bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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