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Gaziantep'te fıstık bahçesinde yangın

1 saat önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Antep fıstığı bahçesinde yangın çıktı.

Gaziantep'te fıstık bahçesinde yangın, System.String[]
GAZİANTEP'in  Nizip ilçesinde Antep fıstığı bahçesinde yangın çıktı. İtfaiyenin 2 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında 7 dönüm arazi zarar gördü.
İlçeye bağlı Belkıs Mahallesi'ndeki Antep fıstığı bahçesinde, bugün sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ağaçlarının bulunduğu arazide alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yaralananın olmadığı yangın nedeni ile 7 dönüm fıstık bahçesinin zarar gördüğü belirlendi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:35 Kaynak: DHA
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