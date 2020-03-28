Gaziantep'te, fıstık dolandırıcısı yakalandı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, 3 fıstık toptancısından, banka hesaplarına para gönderdiği yönünde sahte dekont göstererek, yüklü miktarda fıstık alıp kayıplara karışan şüpheli, yakalandı.

Gaziantep'te 3 fıstık toptancısı, kendilerini telefonla arayan bir kişiyle ücret konusunda anlaştıklarını, bu kişinin paraları gönderdiğine dair banka dekontu yolladığını, ardından da fıstıkları aldığını ancak daha sonra kontrol ettikleri banka hesabında para olmadığını gördüklerini bildirdiler.

3 mağdurun şikayeti üzerine polis, iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, kamera görüntülerinden fıstıkları alan şüphelinin kimliğini belirledi. İsmi açıklanmayan şüpheli, evinde gözaltına aldı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Dolandırıcının aldığı fıstık miktarı da açıklanmadı.