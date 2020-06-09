GAZİANTEP'te 'Fıstık gibi' sertifikaları dağıtılmaya devam ediyor - Son Dakika

Gaziantep'te 'Fıstık gibi' sertifikaları dağıtılmaya devam ediyor

GAZİANTEP Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemiye karşı işletmecilere ve personellere verilen Hijyen ve Sunum Eğitimi'ni tamamlayan işletmelere sertifikaları verilemeye devam ediyor.

Küresel bir salgın halini alan koronavirüse karşı koruyucu ve önleyici tedbirler çerçevesinde 1 Haziran'ın ardından yeni normalleşme sürecine geçildi.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle yeni dönem olarak addedilen bu sürecin işleyişinde virüs tehdidine yönelik bir takım önlemlerin yerine getirilmesi zorunlu kılındı. Bu kapsamda 'Sağlıklı Lezzetin Başkenti' sloganı ile harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesini sağlamak ve güven tesis etmek adına başlattığı hijyen ve dezenfeksiyon eğitimleri devam ederken eğitimi tamamlayan işletmelere sertifikaları düzenlenen törenin ardından sahiplerine ulaştı.

Bu kapsamda Gaziantep'te eğitimini tamamlayan kebapçılar ve personelleri de sertifikalarını aldı.

'ARTIK SAĞLIKLI LEZZETİN BAŞKENTİYİZ'

Bir restoranda verilen sertifika töreninde konuşan Fatma Şahin, pandemi süreci sonrasında yeni bir dünya düzeninin kurulduğunu belirterek, pandemiden sonra lezzet başkenti olmanın yanı sıra Gaziantep'in sağlıklı lezzetin başkenti olduklarını söyledi.

Şahin, bu sertifka eğitimlerini önemsediğini anlatarak,? Pandemi sonrasında önceliklerimiz de doğal olarak değişim gösterdi. Anadolu'nun en önemli gücü kendi içerisinde barındırdığı lezzetlerdir. Biz, bunun üzerinden şehrimizi hazırladık. Pandemiden sonra lezzetin başkenti olan Gazi şehri, sağlıklı lezzetin başkenti yapma konusunda hazırlıklar yapıyoruz. Şehrin restoranlarını kapsayan büyük bir eğitim sefeberliği düzenledik. Bu çalışmaların ardından odalarımız ile beraber denetimlerimizi yapıyoruz. Başlattığımız bu kampanya ile ağzımızın tadı geldi. Tüm dünyayı yeniden Gaziantep'e bekliyoruz? dedi.

Fatma Şahin konuşmasının ardından eğitime katılan işletme sahibi ve çalışanlarına sertifikalarını verdi.