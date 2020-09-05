Gaziantep'te fıstık hırsızı tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te fıstık hırsızı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, bir iş yerinden Antep fıstığı çaldığı güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Atatürk Mahallesi'nde bulunan fıstık işleme tesisinden Antep fıstığı çalınmasıyla ilgili çalışma yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Hırsızlık yaptıkları belirlenen kişilerden D.S'nin kimliğini tespit eden polis, şüpheliyi adresinde yakaladı. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin yakalanması için polisin çalışmaları sürüyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, minibüsle iş yerinin önüne gelen şüphelilerin bir süre bekledikten sonra araçtan inip iş yerine girmesi ve içerisinde fıstık bulunan çuvalları minibüse yükleyip hızla uzaklaşmaları yer alıyor.

Son Dakika

Doğu Akdeniz'deki gerilimin ardından TSK, tankları Yunan sınırına sevk ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açtığı Ankara-Niğde Otoyolu vatandaşlardan tam not aldı

Fenerbahçe, Michael Frey'i 1 yıllığına Kasımpaşa'ya kiralayacak

Otel odasında şüpheli ölüm! Genç kadının cansız bedeni bulundu

Aaron Lennon, Kayserispor'dan 5.2 milyon TL maaş alacak

Erdoğan, hastane açılışında istediğini yapamayan kameramanlara takıldı: Dersini iyi çalışmamışlar

Balayından dönen avukat ile eşi, trafikte başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldı ve tehdit edildi

Tiktok'taki meydan okuma oyunda aşırı dozda ilaç alan genç kız, yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında kurallara uymayanlara sitem etti

Lüleburgaz'da 100 kilogramlık orkinos vatandaşların ilgi odağı oldu

Galatasaray, Manchester City ile sözleşmesi biten Aleix Garcia için harekete geçti

Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın'ı savunan Ebru Polat, "Hepimiz özel öğretmenle büyüdük" deyince tepki çekti

Bölgeye huzur vermeyen domuzlar, mahalleliyi çileden çıkardı

Koronavirüse yakalanan aşçının yaptığı yemeğin, 300 işçiye yedirildiği öne sürüldü

Kendisine yapılan kötü yorumları Gonca Sağlam'ın organize ettiğini söyleyen Ebru Şallı, şikayette bulundu