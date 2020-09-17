Gaziantep'te fıstık hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te 810 kilogram Antep fıstığı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Nizip, Karkamış ve Oğuzeli ilçelerinde farklı tarihlerde 810 kilogram Antep fıstığı çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan E.Ö, S.Ş. ve V.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan V.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer zanlılar E.Ö. ve S.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te 810 kilogram Antep fıstığı çaldıkları ileri sürülen 3 şüpheli dün jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.