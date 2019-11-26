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Gaziantep'te fıstık hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir kişi yakalandı
6 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hırsızlığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Gaziantep'in Nizip ilçesinde fıstık hırsızlığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Nizip Fıstık Hali'nde iki ayrı iş yerinin önünden 23 kilogram boz fıstığın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her ki olayı da T.E'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
Zanlıyı gözaltına alan polis ekipleri, çalınan fıstıkları da sahiplerine teslim etti.
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